أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ارتفاع الذهب 50 قرشا اليوم.. وعيار 21 يسجل 267 جنيها

Google+ Print
ارتفاع الذهب 50 قرشا اليوم.. وعيار 21 يسجل 267 جنيها ارتفاع الذهب 50 قرشا اليوم.. وعيار 21 يسجل 267 جنيها
أكد إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الذهب ارتفعت اليوم الأربعاء، بقيمة نصف جنيه فى سعر الجرام الواحد، بعد أن شهدت استقرارا أمس، نتيجة ارتفاع السعر العالمى إلى 1128 دولارا للأوقية.

وأضاف "واصف"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن سعر عيار 21 سجل 267 جنيها، وعيار 18 بلغ 228.85 جنيه، وعيار 24 ارتفع عند 305.14 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 2136 جنيها.

وكانت موجة من الارتفاع سيطرت على الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضى، نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»

عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»

نائب يطالب بفرض تسعيرة جبرية لمواجهة ارتفاع الأسعار

نائب يطالب بفرض تسعيرة جبرية لمواجهة ارتفاع الأسعار

الوزراء: طرح كميات إضافية من اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة

الوزراء: طرح كميات إضافية من اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة