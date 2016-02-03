ارتفاع الذهب 50 قرشا اليوم.. وعيار 21 يسجل 267 جنيها

أكد إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن اسعار الذهب ارتفعت اليوم الأربعاء، بقيمة نصف جنيه فى سعر الجرام الواحد، بعد أن شهدت استقرارا أمس، نتيجة ارتفاع السعر العالمى إلى 1128 دولارا للأوقية.

وأضاف "واصف"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن سعر عيار 21 سجل 267 جنيها، وعيار 18 بلغ 228.85 جنيه، وعيار 24 ارتفع عند 305.14 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 2136 جنيها.

وكانت موجة من الارتفاع سيطرت على أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضى، نتيجة ارتفاع أسعار النفط.