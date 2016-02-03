ضبط عاملين سرقا 40 ألف جنيه من محل هدايا بأكتوبر

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر من ضبط عاملين لاتهامهم بسرقة مبلغ 40 ألف جنيه من داخل خزينة خاصة بمحل هدايا بمدينة 6 أكتوبر .

من خلال التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة عاملان سابقان بالمحل ومقيمان بمدينة 6 أكتوبر، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبلغ 22.450 ألف جنيه والمفتاح الخاص بالخزينة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأنهما تحصلا على المفتاح أثناء عملهما بالمحل، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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