ضبط ميكانيكى موتوسيكلات وعامل قتلا شابا لخلافات على أولوية المرور بالهرم

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على ميكانيكى دراجات بخارية وعامل، لاتهامهما بقتل شاب بسبب مشاجرة نشبت بين المجنى عليه والمتهمين على أولوية المرور بمنطقة الهرم.

كان اللواء خالد شلبى، تلقى إخطارا اليوم، الأربعاء، بوفاة شاب فى العقد الثانى من عمره، أثناء تواجده بمنطقة هضبة الأهرام، ووفاته متأثراً بإصابته برش خرطوش بالصدر.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين أنه أثناء تواجد المجنى عليه بالسيارة قيادته بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينه وميكانيكى دراجات بخارية "مقيم بدائرة القسم" بسبب الخلاف على أولوية المرور داخل الموقف قام على أثرها الأخير، بالاستعانة بعامل "مقيم 6 أكتوبر"، ليطلق عيار نارى على المجنى عليه محدثاً إصابته، التى أودت بحياته وفرا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم ضبط السلاح المستخدم فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات .