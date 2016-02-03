أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مرور الإسكندرية يضبط 8 سائقين من متعاطى المخدرات بدائرة مينا البصل

Google+ Print
مرور الإسكندرية يضبط 8 سائقين من متعاطى المخدرات بدائرة مينا البصل مرور الإسكندرية يضبط 8 سائقين من متعاطى المخدرات بدائرة مينا البصل
شنت إدارة المرور بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء عصمت الأشقر، حملة أمنية مكبرة على السائقين، بالتنسيق مع وزارة الصحة بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وتم فحص عدد من قائدى السيارات، وإجراء التحاليل الفورية لهم.

أسفرت الحملة عن ضبط 8 حالات إيجابية، أكدت التحاليل تعاطيهم المواد المخدرة، وهم كل من "مسعود.ع" سائق مقيم دائرة قسم مينا البصل، و"محمد.ى"، سائق مقيم دائرة مينا البصل، و”أحمد.ا”، سائق مقيم دائرة باب شرقى، و"محمود.م" سائق، مقيم دائرة مينا البصل، و"محمد.م"، سائق مقيم دائرة مينا البصل، و"هشام.م" سائق مقيم دائرة أول المنتزه قائد سيارة، و "محمد.ع"، سائق مقيم دائرة ثان العامرية، و"أحمد.ح" سائق مقيم الحمام فى محافظة مطروح.

تحررت المحاضر جنح قسم شرطة مينا البصل، وجارى العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365