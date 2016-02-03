مرور الإسكندرية يضبط 8 سائقين من متعاطى المخدرات بدائرة مينا البصل

شنت إدارة المرور بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء عصمت الأشقر، حملة أمنية مكبرة على السائقين، بالتنسيق مع وزارة الصحة بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وتم فحص عدد من قائدى السيارات، وإجراء التحاليل الفورية لهم.

أسفرت الحملة عن ضبط 8 حالات إيجابية، أكدت التحاليل تعاطيهم المواد المخدرة، وهم كل من "مسعود.ع" سائق مقيم دائرة قسم مينا البصل، و"محمد.ى"، سائق مقيم دائرة مينا البصل، و”أحمد.ا”، سائق مقيم دائرة باب شرقى، و"محمود.م" سائق، مقيم دائرة مينا البصل، و"محمد.م"، سائق مقيم دائرة مينا البصل، و"هشام.م" سائق مقيم دائرة أول المنتزه قائد سيارة، و "محمد.ع"، سائق مقيم دائرة ثان العامرية، و"أحمد.ح" سائق مقيم الحمام فى محافظة مطروح.

تحررت المحاضر جنح قسم شرطة مينا البصل، وجارى العرض على النيابة.