تحرير 46 قضية متنوعة فى حملة تموينية بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط وتحرير 46 قضية تموينية، خلال حملة تفتيشية المكبرة لمفتشى إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين، التى تنظمها المديرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومديرية الصحة.

وأكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملة أسفرت عن تحرير 8 قضايا تموينية مخالفة فى مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية واللحوم والألعاب النارية، حيث تم ضبط طن و50 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و10 كيلو من اللحوم (ذبح خارج السلخانة)، و180 لترا من زيت الطعام مجهول المصدر ومنتهى الصلاحية، بالإضافة إلى 636 صاروخ ألعاب نارية.

وفى مجال مراقبة ومتابعة المخابز، تم تحرير 21 قضية تموينية مخالفة، تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، مخالفاً بذلك القوانين والقرارات التموينية، بالإضافة إلى تحرير قضية مخالفة لأحد تجار أسطوانات البوتاجاز لحيازته 2 أسطوانة بوتاجاز بغرض البيع فى السوق السوداء، إلى جانب تحرير 16 قضية مخالفة بمراكز سمالوط ومطاى وملوى فى مجال مراقبة ومتابعة التجار التموينيين، حيث جاءت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن وصول المقررات التموينية وعدم الإعلان عن الأسعار للمواد التموينية المتاحة وعدم حمل شهادة صحية وعدم الالتزام بالمواعيد المقررة لصرف السلع التموينية.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها وتحويل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، أكد اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، ضرورة استمرار الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على المصانع وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، وضبط الأسواق والأسعار والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

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