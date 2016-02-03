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إصابة 6 فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بقنا

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إصابة 6 فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بقنا إصابة 6 فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بقنا
أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بمركز قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى بمركز قنا، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف باشراف الدكتور خالد يوسف ، مدير مرفق إسعاف قنا حيث تم الدفع بــ ثلاث سيارات إلى مكان الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة إسراء محمد محمود 30 سنة، وروان سيد سيد سعيد 12 سنة، ويوسف مبارك صلاح، وأحمد محمد محمد محمود 32 سنة، وخلود ومحمد محمود 12 سنة، وأنوار الرونينى السيد 40 سنة.

وجارى تحرير محضر بالواقعة بعد نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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مصر 365