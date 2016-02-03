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حبس مقاول وشقيقه 4 أيام لاتهامهما بقتل صاحب سوبر ماركت فى المقطم

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حبس مقاول وشقيقه 4 أيام لاتهامهما بقتل صاحب سوبر ماركت فى المقطم حبس مقاول وشقيقه 4 أيام لاتهامهما بقتل صاحب سوبر ماركت فى المقطم
قرر مهاب الصياد، وكيل النائب العام بنيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس صاحب مخزن لمواد المقاولات، وشقيقه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل صاحب سوبر ماركت بمنطقة المقطم.

كشفت تحقيقات النيابة وصول جثة مصطفى محمد أحمد، صاحب محل سوبر ماركت، جثة هامدة إلى مستشفى المقطم التخصصى، إثر إصابته بجرحين فى الرأس من الجهة اليمنى.

انتقل المستشار مهاب الصياد، وكيل النائب العام لمناظرة الجثة، والاستماع لأقوال الشهود، الذين أكدوا أن هناك مشادة كلامية نشبت بين عامل فى كشك وصاحب مخزن لمواد المقاولات والبناء.

وأضاف الشهود، أن العامل توجه إلى صاحب الكشك ليروى له تفاصيل المشادة وتوجه إلى صاحب المخزن لمعاتبته ولكن الآخر ويدعى أحمد محمد زينهم، وشقيقه سيد، قذفوهما بالحجارة، ما أسفر عن إصابة صاحب الكشك بجروح.

وتبين أنه عندما تدخل المجنى عليه لحل النزاع تلقى ضربتين من الحجارة فى رأسه سقط على إثرها قتيلا. وبمواجهة المتهمين أنكرا قتل المجنى عليه، معترفين بإلقائهما الحجارة تجاهه، فقررت النيابة تشريح جثة المجنى عليه وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

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مصر 365