«OSN» تعزز شراكتها مع «ديسكفري كومينيوكيشن» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كتبت- إنجي لطفي

أعلنت «OSN»، شبكة التلفزيون المدفوع الرائدة في المنطقة، عن تمديد عقد الشراكة مع مجموعة ديسكفري كومينيوكيشن، الأولى عالميا في مجال برامج التليفزيون المدفوع، وتشمل الشراكة الجديدة إطلاق قناتين جديدتين بتقنية HD الخلابة، حصريا لمشتركي OSN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإضافة محتوى أكثر تميزاً عبر قنوات ديسكفري الحالية.

كما تشمل الشراكة الحقوق الرقمية لخدمات OSN عند الطلب، وتضاف قناتي ديسكفري الجديدتين إلى القنوات الخمسة التي أطلقتها OSN مؤخرًا، بما فيها BBC First، وOSN First HD Home of HBO، وOSN ياهلا سينما HD، وOSN Movies Family HD، وقناةH2، مما يعزز من تنوع محتوى الشبكة.

وقال عماد مرقص، نائب الرئيس الأول للشبكة: “تساهم شراكتنا طويلة الأمد مع مجوعة ديسكفري كومينيكيشن في تعزيز التجربة التلفزيونية الفريدة التي نقدمها لمشتركينا، وسيمنحنا إطلاق القناتين الحصريتين، وتقديم المحتوى الجديد المتوفر عبر جميع منصاتنا أفضلية كبيرة كوجهة رئيسية لبرامج ديسكفري المثيرة والمنفذة بعناية تامة، وهو ما يميز شبكة ديسكفري.

وأضاف أن، المجموعة الكبيرة من البرامج التي ستقدمها قناتي Discovery Family HD وIDX HD ستساهم في تقديم محتوى عائلي مميز وحصري عبر «OSN»، مضيفا : “سنستمر في سعينا لتقديم أفضل تجربة تلفزيونية لمشتركينا هذا العام، حيث قمنا بالفعل بزيادة عروضنا المميزة من خلال 5 قنوات جديدة.”

وقال جيمس جيبونز، نائب الرئيس التنفيذي، والمدير الإقليمي، للأعمال الناشئة، في شبكة ديسكفري في أوروبا الوسطى والشرقية، والشرق الأوسط وأفريقيا: “لطالما كانتOSN شريكتنا في المنطقة للعديد من السنوات، ونحن سعيدون بتعزيز شراكتنا من خلال إضافة قناتين جديدتين لمجوعة قنوات HD التي تقدمها شبكتهم.

وأضاف جيبونز، أن قناةDiscovery Family HD تعد الوجهة الأولى للمحتوى الذي يجمع العائلة معًا، حيث تقدم برامج مميزة تلهم وسائل جديدة للتعلم، بينما ستجعل قناة IDX HD المشاهدين يتسمرون أمام شاشاتهم من خلال تجسيد لامع لأسرار الحياة الواقعية.

وتابع :”ومع زيادة عدد ساعات المحتوى الترفيهي عبر قنواتنا المميزة، ستقدم مجموعة قنوات ديسكفري قيمة أكبر لمشتركي OSN.”عندما تجمع بين المشاركة والتسلية والتعلم دوما، فإن قناة Discovery Family HD، هي القناة الجديدة لجميع أفراد العائلة من مغامرات الفضاء الرائعة والتجارب العلمية المجنونة، إلى حكايات الحيوانات المذهلة في البراري، ستشعل قناة Discovery Family HD، التي ستستبدل بقناة Discovery World عند انطلاقها، شرارة الفضول وحب التعلم، وستخلق الأحاديث بعيدا عن التلفاز”.

ومن المقررأن تستبدل قناة Discovery ID بقناة IDX HD، وهي أحدث قنوات الغموض والإثارة من ديسكفري، لتقدم أفضل حبكة قصصية وإعادة تجسيد درامي لأسرار الحياة الواقعية، بطريقة عصرية أنيقة، وستصور قناة IDX HD قصص مثيرة سواء عن ربات المنزل الماكرات أو الأزواج المتعطشون للانتقام، من الحياة الواقعية عن العاطفة والانتقام، حكايات سترضي المشاهدين الأكثر فضولاً وحبا للاستطلاع.

كما سيتم بث كلا القناتين للمشاهدين العرب منذ الإطلاق، حيث تتضمن مزيج من الترجمة والدبلجة عبر جميع البرامج، للحرص على توفر المحتوى لجميع المشتركين.

وكجزء من التزام ديسكفري بزيادة ساعات المحتوى الترفيهي، سيتطلع مشتركو OSN للعديد من البرامج الجديدة والحصرية عبر قنوات ديسكفري الرائدة، Discovery Channel HD وTLC HD في عام 2016، من ضمنها المسلسل المنتظر Harley & Davidson، والوثائقي المرشح لجائزة Bafta، Shrepa، وسيتم عرض البرنامجين لاحقا هذه السنة.

بينما سيستمتع مشاهدو TLC HD، بمتابعة أحدث المسلسلات لأكبر المشاهير مثل ويتني ثور، في برنامج My Big Fat Fabulous Life، بالإضافة إلى محتوى جديد من مقدمة البرامج الشهيرة Oprah Winfrey، التي تعود بعد إطلاق برنامجها الرائع Belief، في عام 2016 مع مقابلات أكثر للمشاهير في حلقات جديدة من برنامج Oprah’s Master Class وOprah: Where are They Now?.