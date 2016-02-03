محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للابتدائية بنسبة نجاح 81.2%

اعتمد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الابتدائية للعام الدراسى 2015/2016 بنسبة نجاح بلغت 81.2%، بحضور الدكتور السيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ عبد المجيد عبد الهادى رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الابتدائية.

وأشار الدكتور السيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية لهذا العام بلغ 55142 طالباً وطالبةً، حضر منهم 53575، وبلغ عدد الناجحين 43511 بنسبة نجاح 81.2 %، كما تقدم 1929 طالباً وطالبة بنظام التعليم المجتمعى حضر منهم 1455 طالباً وطالبة وبلغت نسبة النجاح 75.5 %، وأوضح وكيل الوزارة أن عدد الحاصلين على الدرجات النهائية بلغ 139 طالباً وطالبة.

وجاءت نسب النجاح بالإدارات التعليمية المختلفة على النحو الآتى، إدارة الفيوم غرب بنسبة 89.1 %، وإدارة يوسف الصديق 82 %، وإدارة الفيوم شرق 81.2 %، وإدارة إطسا 79.5 %، وإدارة سنورس بنسبة 79.4 %، وإدارة أبشواى 79.3 % وإدارة طامية 79 %.

ومن جهته، أكد محافظ الفيوم على أهمية المتابعة المستمرة، لزيادة التحصيل الدراسى ومواصلة النجاح والتفوق، بالإضافة إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتطوير المنظومة التعليمية باعتبار أن العلم أساس تقدم الشعوب وعمودها الفقرى.

وأضاف أن نسبة النجاح زادت هذا العام عن العام الماضى، فقد بلغت النسبة هذا العام 81,2%، وفى العام الماضى كانت 78% مما يُعد مؤشراً إيجابياً للارتقاء بالعملية التعليمية فى ظل الرعاية التى توليها الدولة لقطاع التعليم.