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بالفيديو.. مشاهد خاصة من موقع تبادل إطلاق النار بين الشرطة وإرهابيين بالمعادى

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بالفيديو.. مشاهد خاصة من موقع تبادل إطلاق النار بين الشرطة وإرهابيين بالمعادى بالفيديو.. مشاهد خاصة من موقع تبادل إطلاق النار بين الشرطة وإرهابيين بالمعادى
أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أن المواجهات الأمنية التى دارت بمنطقة المعادى بين العناصر الإرهابيه ورجال الشرطة، والتى انتهت بمقتل العناصر الإرهابية عقب تبادل لإطلاق النيران، أسفرت عن إصابة 2 من رجال الشرطة، وتم نقلهما إلى أقرب مستشفى لتلقى الإسعافات.

وكان قد أفاد مصدر أمنى، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجحت فجر اليوم فى قتل أخطر العناصر الإرهابية من منفذى عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية عقب مواجهات أمنية قوية مع قوات الشرطة بمنطقة المعادى.

وأكد المصدر أن معلومات قد توافرت لقطاع الأمن الوطنى عن اختباء أخطر العناصر الإرهابية فى منطقة المعادى، وعلى الفور تم إعداد مأمورية أمنية ضخمة من رجال الأمن الوطنى ورجال الأمن المركزى ورجال العمليات الخاصة، وتم محاصرة مكان تواجد تلك العناصر إلا أنه فور اقتراب القوات بادر المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، وهو ما دفع القوات لمبادلتهم إطلاق النيران.

وأسفرت المواجهات الأمنية التى استمرت لساعات بين العناصر الإرهابية والقوات عن مقتل العناصر الإرهابية، وباقتحام المكان تم ضبط كميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة والأسلحة التى كانوا يستعدون لتجهيزها للقيام بعمليات إرهابية خلال الفترة المقبلة، وجارى حصر المضبوطات، ومن المقرر أن تصدر وزارة الداخلية بيانا بعد قليل للإعلان تفاصيل الحادث.

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مصر 365

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