بالصور.. محافظ سوهاج يحيل المسئولين عن انهيار كوبرى الجامعة للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه أصدر قرارا عاجلا بإحالة الشركة المنفذة لمشروع كوبرى الجامعة الجديدة والمسئولة عن تطويره، وجهاز التعمير بالمحافظة، للنيابة العامة، للتحقيق معهم فى واقعة الانهيار.

وأشار المحافظ اليوم، الأربعاء، إلى أن الطريق فى حوزة الشركة المنفذة، ولم يتم تسليمه فعليا للمحافظة وأنه سوف يتم العودة للعمل بالطريق القديم وعمل تحويله لتقليل المسافة على الطلاب والعاملين بالجامعة الجديدة.

كما أوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة سوهاج، ونقابة المهندسين، ومديرية الإسكان لعمل تقرير عن الواقعة وأسباب الانهيار وهل هى من الشركة المنفذة أو تصميم المكتب الاستشارى لكلية الهندسة جامعة أسيوط، ثم تقدير الخسائر والتكاليف.

وأوضح المحافظ أنه تم إخطار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية ووزير الداخلية، الذى يقوم بالمتابعة مع اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، الذى أصدر تعليمات لمأمور مركز شرطة سوهاج بسرعة عمل محضرا بالواقعة واستجواب المسئولين عن الذين أحالهم المحافظ للنيابة تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة والتحقيق معهم.

وعلى جانب آخر تنصلت الشركة المنفذة من الحادث وأوضحت أنها قامت بتنفيذ التصميم الذى تم أرسله لها من قبل المكتب الاستشارى .

يذكر أن سوهاج شهدت صباح اليوم، حدوث انهيار جزئى بكوبرى الجامعة الجديد، دون حدوث خسائر بالأرواح، وذلك عقب تشغيله فقط منذ 7 أشهر أمام السيارات وطلاب الجامعة، حيت بلغت مساحة الهبوط حوالى 70 مترا تقريبا.

وعلى جانب آخر انتقل إلى مكان الانهيار الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، والدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج وأصدر مدير الأمن والمحافظ تعليمات بإغلاق الكوبرى أمام حركة السيارات فى الاتجاهين لحين حفاظا على أرواح.

- بالصور.. انهيار كوبرى الجامعة الجديد بسوهاج بعد تشغيله بـ7 أشهر