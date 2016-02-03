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محافظ كفر الشيخ يصرف شهرا مكافأة لأعضاء حملة الإزالات بدسوق

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محافظ كفر الشيخ يصرف شهرا مكافأة لأعضاء حملة الإزالات بدسوق محافظ كفر الشيخ يصرف شهرا مكافأة لأعضاء حملة الإزالات بدسوق
قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، فى تصريح لليوم السابع، إنه قرر صرف شهر مكافاة لأعضاء حملة الإزالات بدسوق التى ترأسها اللواء أحمد بسيونى زيد رئيس مركز ومدينة دسوق، حيث أزال أعضاء الحملة بالتعاون مع رجال الأمن 10 حالات إزالة فى ثلاث قرى.

وترأس اللواء اللواء أحمد بسيونى زيد رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرى كنسية الصرادوسى وقرية أبو مندور وقرية شباس الملح، بحضور أسامة كامل نائب رئيس المركز وبالاشتراك مع الجمعيات الزراعية والعميد سعد سليط مأمور مركز شرطة دسوق وقوة من مركز شرطة دسوق، وأسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات تعدى على الأرض الزراعية إجمالى مساحة وقدرها 3375 مترا.

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