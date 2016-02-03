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رئيس "الزقازيق الإبتدائية" يلتقى محامين أبوحماد لنقل مقر المحكمة لمكان جديد

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رئيس "الزقازيق الإبتدائية" يلتقى محامين أبوحماد لنقل مقر المحكمة لمكان جديد رئيس "الزقازيق الإبتدائية" يلتقى محامين أبوحماد لنقل مقر المحكمة لمكان جديد
زار المستشار عبده عطية رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأربعاء، محكمة أبوحماد، وتقابل مع عدد من المحامين برئاسة عبد الله مسعد نقيب محامين أبوحماد، بمقر نقابة المحامين، للتشاور معهم بشأن نقل مبنى المحكمة .

وقال عبد الله مسعد إن مبنى المحكمة قديم جدا ومتهالك وأن رئيس المحكمة ترك للمحامين حرية تحديد موقع المحكمة إما بهدمها وبناءها من جديد أو نقلها إلى مكان آخر أو شراء موقع جديد وبناءه.

ورحب عدد كبير من المحامين بزيارة رئيس المحكمة لهم حرصا منه على العمل الذى يقوم بيه المحامى.
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