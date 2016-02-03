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التعليم : حذف أجزاء من المناهج للتخفيف عن الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بالمدارس

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التعليم : حذف أجزاء من المناهج للتخفيف عن الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بالمدارس التعليم : حذف أجزاء من المناهج للتخفيف عن الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بالمدارس

وزارة التربية والتعليم

قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، أنه تقرر حذف الأجزاء التي تمثل صعوبة

بالمناهج الدراسية بالنسبة للطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بمدارس التعليم العام.

وأضاف “حجازي” في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء،  أن تتم عملية الحذف من خلال مديري عموم المواد، ومدير عام التربية الخاصة، مع مراعاة ذلك من قبل موجهي المواد، والمعلمين سواء في الشرح، أو الامتحانات.

وأكد “حجازي” أن هذا الإجراء يأتي في ضوء توجيهات الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتقديم خدمة تعليمية متميزة وخلق بيئة مناسبة لذوي الإعاقة بمدارس التعليم العام والتخفيف من معاناة أولياء الأمور.

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