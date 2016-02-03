الصليب الأحمر بأمريكا تطلب من متبرعى الدم بمناطق انتشار زيكا الانتظار 28يوما

ناشدت لجنة الصليب الأحمر الأمريكى، أمس الثلاثاء، المتبرعين بالدم من مناطق تفشى فيروس زيكا، الانتظار 28 يوما على الأقل قبل التبرع، فى حين أنها أشارت إلى أن مخاطر نقل الفيروس من خلال الدم لا تزال منخفضة "للغاية" فى قارة أمريكا الشمالية.

وقال بيان من اللجنة إن هذا التنبيه يسرى على المتبرعين بالدم ممن زاروا المكسيك ومنطقة البحر الكاريبى وأمريكا الوسطى والجنوبية خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.

وطلبت اللجنة - التى تعمل لإغاثة الكوارث غير الهادفة للربح ومقرها واشنطن- ممن يتبرعون بالدم ثم تظهر على المتلقين فيما بعد أعراض الإصابة بفيروس زيكا خلال 14 يوما، المبادرة بإبلاغ الصليب الأحمر لمصادرة الدم المتبرع به.

وتم الإعلان فى أكثر من 30 دولة ومنطقة اكتشاف حالات فيروس زيكا الذى ينقله البعوض والمرتبط بتشوه الأجنة والمواليد وصغر حجم الرأس، علاوة على متلازمة جيلان باريه أو التهاب الأعصاب الحاد.

ومتلازمة جيلان باريه اعتلال عصبى متعدد يصيب جذور الأعصاب، ثم ينتقل لإصابة الأعصاب المحيطية، ويصيب كل الأعمار لكنه يشيع لدى الأطفال ويؤدى لشلل فى الأجزاء المصابة ثم يمتد لجميع أجزاء الجسم.

ومن بين الأعراض الشائعة للإصابة بفيروس زيكا آلام العضلات وارتفاع درجة الحرارة، فيما لا تظهر الأعراض على 80 فى المئة من المصابين، ولا يفيد فحص الدم فى التعرف على الإصابة بفيروس زيكا.

وقال الصليب الأحمر فى بيان "لا يزال خطر انتقال الفيروس من خلال التبرع بالدم منخفضا للغاية فى قارة أمريكا الشمالية".

ويجىء هذا التحذير بعد يوم من إعلان مسؤولين فى مجال الصحة أمس عن اكتشاف أول حالة إصابة بعدوى زيكا بمقاطعة دالاس، وأضافوا أنه لا توجد أنباء عن انتقال الفيروس محليا عن طريق البعوض فى المقاطعة الواقعة فى تكساس.

وقالت الخدمات الصحية والبشرية فى مقاطعة دالاس إن الحالة التى ظهرت فى دالاس نجمت عن اتصال جنسى وليس عن طريق لدغ البعوض، مضيفة أنها تلقت تأكيدا بالعدوى من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.