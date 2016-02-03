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فيتامينات المناعة والشباب وحماية الجسم من الأمراض..اعرف مصادرها الطبيعية

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فيتامينات المناعة والشباب وحماية الجسم من الأمراض..اعرف مصادرها الطبيعية فيتامينات المناعة والشباب وحماية الجسم من الأمراض..اعرف مصادرها الطبيعية
هناك فيتامينات أساسية وداعمة لصحة وبناء الجسم، تعمل على تحسين وظائفه وتقيه من الأمراض، وخاصة التى تحمى من تأكسد الخلايا والإصابة بالنسيان وضعف الذاكرة والآلام وغيرها.

حول هذا الموضوع، أوضحت الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن الفيتامينات تساعد على بناء ونمو الجسم، وتقاوم الأمراض، وهى أساسية لبنائه .

وأضافت للفيتامينات مصادر طبيعية، وبالتالى لا داع للمكملات الغذائية إلا بإشراف مختص، أو لنقص حاد فيها، ومن أهم هذه الفيتامينات:

*فيتامين A
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>يعد من أقوى الفيتامينات التى يحتاجها جسم الإنسان، فهى مضادات أكسدة طبيعية، ومفيدة لنظام عمل الجسم ويمكن للفرد أن يحصل عليها من خلال الكبدة والبيض والخضراوات الورقية بأنواعها كالخس.

*فيتامين C
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>يقى من الأمراض المتكررة الحدوث والأمراض الناتجة عن الأكسدة، ويعزز من دفاعات الجسم ويوجد فى الفواكه الحمضية كالبرتقال واليوسفى والجريب فروت والليمون ، إضافة إلى الطماطم والفلفل.

*فيتامين E
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>يعتبر من أهم الفيتامينات ومضادات الأكسدة ويوجد فى المكسرات واللحوم والأسماك والألبان.

وأشارت الدكتورة صفاء عمر، إلى بعض الأطعمة التى تفيد الجسم وتساعد على نموه وبنائه وتحوى كما هائلا من الفيتامينات ومضادات الأكسدة للخلايا، ومنها الجزر والسبانخ لاحتوائهما على ماده البيتاكاروتين الهامة للغاية، التوت والفراولة والخوخ والرمان، كما يجب الاعتدال فى شرب القهوة، والشاى الأخضر.

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مصر 365