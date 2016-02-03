أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الممثل البريطاني جيمس كوردن يقدم حفل جوائز توني 2016

Google+ Print
الممثل البريطاني جيمس كوردن يقدم حفل جوائز توني 2016 الممثل البريطاني جيمس كوردن يقدم حفل جوائز توني 2016

الممثل البريطاني جيمس كوردن

قال منظمو حفل جوائز توني للمسرح إن الممثل البريطاني جيمس كوردن سيقدم لأول مرة الحفل الذي يقام في نيويورك في شهر يونيو حزيران.

وكوردن هو مقدم البرنامج الحواري التلفزيوني الأمريكي «ذا ليت ليت شو» وسبق له الفوز بجائزة توني عن دوره في مسرحية «وان مان تو جفنرز» التي قدمت في برودواي عام 2012، بحسب ما ذكرت «Reuters»

وقال كوردن صاحب الـ 37 عام إنه “شرف كبير” أن يطلب مني تقديم حفل جوائز توني أبرز جائزة مسرح أمريكية.

وأضاف في بيان “سيكون أمرا ممتعا .. لا استطيع الانتظار حتى ذلك الموعد”.

وكانت شهرة كوردن لا تزال محدودة في الولايات المتحدة عندما بدأ في تقديم البرنامج التلفزيوني «ذا ليت ليت شو» في مارس اذار 2015 لكن التسجيلات المصورة الساخرة التي ظهر فيها مع نجوم مثل «أديل وستيف وندر وجاستن بيبر» انتشرت سريعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحققت أكثر من 500 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

ومن بين مقدمي حفل جوائز توني في السابق نيل باتريك هاريس وهيو جاكمان بالاضافة الى ووبي جولدبرج، ويقام الحفل في 12 يونيو حزيران في نيويورك. وتعلن الأسماء المرشحة للجوائز في الثالث من مايو ايار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا