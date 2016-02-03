الممثل البريطاني جيمس كوردن يقدم حفل جوائز توني 2016

قال منظمو حفل جوائز توني للمسرح إن الممثل البريطاني جيمس كوردن سيقدم لأول مرة الحفل الذي يقام في نيويورك في شهر يونيو حزيران.

وكوردن هو مقدم البرنامج الحواري التلفزيوني الأمريكي «ذا ليت ليت شو» وسبق له الفوز بجائزة توني عن دوره في مسرحية «وان مان تو جفنرز» التي قدمت في برودواي عام 2012، بحسب ما ذكرت «Reuters»

وقال كوردن صاحب الـ 37 عام إنه “شرف كبير” أن يطلب مني تقديم حفل جوائز توني أبرز جائزة مسرح أمريكية.

وأضاف في بيان “سيكون أمرا ممتعا .. لا استطيع الانتظار حتى ذلك الموعد”.

وكانت شهرة كوردن لا تزال محدودة في الولايات المتحدة عندما بدأ في تقديم البرنامج التلفزيوني «ذا ليت ليت شو» في مارس اذار 2015 لكن التسجيلات المصورة الساخرة التي ظهر فيها مع نجوم مثل «أديل وستيف وندر وجاستن بيبر» انتشرت سريعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحققت أكثر من 500 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

ومن بين مقدمي حفل جوائز توني في السابق نيل باتريك هاريس وهيو جاكمان بالاضافة الى ووبي جولدبرج، ويقام الحفل في 12 يونيو حزيران في نيويورك. وتعلن الأسماء المرشحة للجوائز في الثالث من مايو ايار.