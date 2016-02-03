رسميا - الزمالك ينفذ تهديد مرتضى ويشكو أهلي جدة للفيفا

أعلن نادي الزمالك تقدمه بشكوى رسمية ضد أهلي جدة السعودي، بسبب تأخره في سداد قيمة قسط صفقة ضم محمد عبد الشافي ظهير الفريق الأبيض.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد هدد بتقديم شكوى ضد أهلي جدة يوم الأربعاء للفيفا، بسبب التأخر في سداد قيمة القسط الأخير من الصفقة، وقيمته مليون و200 ألف دولار. ( اقرأ تصريحاته )

ويستغل الزمالك تواجد هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي برفقة نصر عزام المستشار القانوني للقلعة البيضاء في سويسرا، من أجل تقديم الشكوى رسميا.

وسيلتقي وفد النادي الأبيض في سويسرا مع المحامي الإسباني كريسبو الذي يتولى قضايا النادي، لمناقشة تقديم الشكوى ضد أهلي جدة.

يذكر أن رئيس الزمالك قد كشف عن أنه رفض عرضا من النادي السعودي بسداد مليون ريال من قيمة القسط، متمسكا بالحصول على قيمته كاملة. ( اقرأ التفاصيل )