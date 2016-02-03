أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا - الزمالك ينفذ تهديد مرتضى ويشكو أهلي جدة للفيفا

Google+ Print
رسميا - الزمالك ينفذ تهديد مرتضى ويشكو أهلي جدة للفيفا رسميا - الزمالك ينفذ تهديد مرتضى ويشكو أهلي جدة للفيفا

أعلن نادي الزمالك تقدمه بشكوى رسمية ضد أهلي جدة السعودي، بسبب تأخره في سداد قيمة قسط صفقة ضم محمد عبد الشافي ظهير الفريق الأبيض.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد هدد بتقديم شكوى ضد أهلي جدة يوم الأربعاء للفيفا، بسبب التأخر في سداد قيمة القسط الأخير من الصفقة، وقيمته مليون و200 ألف دولار. ( اقرأ تصريحاته )

ويستغل الزمالك تواجد هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي برفقة نصر عزام المستشار القانوني للقلعة البيضاء في سويسرا، من أجل تقديم الشكوى رسميا.

وسيلتقي وفد النادي الأبيض في سويسرا مع المحامي الإسباني كريسبو الذي يتولى قضايا النادي، لمناقشة تقديم الشكوى ضد أهلي جدة.

يذكر أن رئيس الزمالك قد كشف عن أنه رفض عرضا من النادي السعودي بسداد مليون ريال من قيمة القسط، متمسكا بالحصول على قيمته كاملة. ( اقرأ التفاصيل )

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع