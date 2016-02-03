التشكيل المتوقع - خط وسط جديد للزمالك ضد الإسماعيلي

يجري أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك عددا كبيرا من التغييرات على تشكيله، في مواجهة الإسماعيلي اليوم الأربعاء.

وينوي ميدو البدء بثلاثي في خط الوسط هو معروف يوسف وإبراهيم عبد الخالق مع العائد أحمد توفيق.

ويغيب طارق حامد عن الزمالك للإصابة.

ويخرج محمود عبد الرازق "شيكابالا" في هذه الحالة من تشكيل مواجهة الفريق الذي بدأ الموسم معه، حيث لعب أساسيا ضد سموحة في الوسط مع محمد كوفي وطارق حامد.

حيث يحافظ مصطفى فتحي ومحمود عبد المنعم "كهربا" على موقعهما ضمن التشكيل الأساسي.

ويستمر ميدو في الاعتماد على حمادة طلبة ولكن في مركز جديد هذه المرة كظهير أيمن، لتعويض غياب عمر جابر للإيقاف.

فيما يلعب محمد عادل جمعة أساسيا في مركز الظهير الأيسر.

وجاء التشكيل المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد عادل جمعة - أحمد دويدار - علي جبر - حمادة طلبة

خط الوسط: معروف يوسف - أحمد توفيق - إبراهيم عبد الخالق - مصطفى فتحي - محمود كهربا

خط الهجوم: باسم مرسي