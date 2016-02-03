فيديو | منع شاب الماني من دخول مصر بعد أن تسلق الأهرامات بدون ترخيص

صرح الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار أن الوزارة خاطبت السفارة الألمانية بالقاهرة وكافة الجهات المعنية والسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو منع دخول شاب ألمانى لمصر مرة أخرى بعد أن تسلق الهرم الأكبرالأسبوع الماضى وقام بتصوير عدد من الفيديوهات للمنطقة الأثرية دون تصريح من وزارة الآثار.

ومن جانبه أوضح الحسينى عبد البصير مديرمنطقة آثار الهرم أنه تم مسح كافة البيانات ومقاطع الفيديو من الكاميرا المستخدمة وتعهد الشاب الألمانى بعدم تكرار ما حدث مبررا فعله بجهله بالقوانين المصرية، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط.

وأشارمديرمنطقة آثار الهرم إلى أن الشاب الألمانى تمكن من استعادة الفيديو وتم تداوله على الإنترنت وموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

" frameborder="0">