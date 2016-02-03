محلب فى زيارة مفاجئة للإسماعيلية لتفقد المشروعات الجديدة ومصرف المحسمة

وصل للإسماعيلية منذ قليل المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر السابق ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، فى زيارة مفاجئة لمحافظة الإسماعيلية لتفقد ومتابعة أعمال مصرف المحسمة ومتابعة المشروعات الجديدة بالمحافظة.

ومن المتوقع أن يتفقد مساعد رئيس الجمهورية مصرف المحسمة ومحطة صرف صحى جبل مريم، كما سيتفقد سحارة سرابيوم شرق قناة السويس للوقوف على نسبة الانتهاء من أعمالها وعدد من المشروعات التى تتم على أرض المحافظة يرافق محلب خلال الزيارة اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية.

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