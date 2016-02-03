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توغل إسرائيلي محدود شرق خان يونس و اعتقال 4 صيادين شمال غزة

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توغل إسرائيلي محدود شرق خان يونس و اعتقال 4 صيادين شمال غزة توغل إسرائيلي محدود شرق خان يونس و اعتقال 4 صيادين شمال غزة

أرشيفية

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بشكل محدود شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، واعتقلت أربعة صيادين وصادرت قاربهم شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة انباء الشرق الاوسط أن أربع جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت عشرات الأمتار شرق بلدة الفخاري شرق خان يونس وشرعت بأعمال تجريف في المنطقة بحماية من آليات عسكرية متواجدة داخل الشريط الحدودي الفاصل.

وتنفذ آليات الاحتلال منذ ثلاثة أيام أعمال حفر خارج حدود قطاع غزة في إطار عمليات البحث عن الأنفاق.

في سياق متصل قال نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين إن البحرية الإسرائيلية اعتقلت أربعة صيادين بينهم ثلاثة من عائلة واحدة كانوا على متن قاربين.

وتستهدف قوات الاحتلال بشكل متكرر الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط بدعوى تجاوز منطقة الصيد المسموح بها وهي 6 أميال، كما تستهدف الأراضي الزراعية والمنازل القريبة من الحدود الشمالية والشرقية للقطاع.

 

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