الديوان الملكي: وفاة حرم الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود

كتب: عمر محيسن

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم، عن وفاة حرم صاحب السمو الملكي، الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، والدة صاحب السمو الملكي، الأمير مقرن بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان صدر صباح اليوم إنه سيُصلى عليها بعد صلاة العشاء اليوم، الأربعاء، في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ويذكر أن الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود هو الابن الثامن والعشرون من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، من الأميرة نوف بنت نواف بن النوري الشعلان، والذي عين أميرًا على منطقة تبوك، وذلك عام 1986ولمدة عام واحد، وبعدها عين رئيسًا لمركز الدراسات الإستراتيجية الذي ظل يتولى رئاسته حتى طلب إعفائه.