مودريتش: زيدان كان مثلي الأعلي.. نصائحه كنوز

(إفي): أبدى الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني عشقه لمدربه الحالي، الفرنسي زين الدين زيدان، الذي أكد أنه "كان مثله الأعلى"، مبرزا أن "كل نصيحة" يعطيها للاعبيه "كنز".

وأوضح في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "زين الدين كان مثلي الأعلى. أحد هؤلاء اللاعبين الذين كنت أعشقهم في صغري"، مشيرا "كل الفتية كانوا يحبونه، كان أحد أفضل اللاعبين في جيله. كل نصيحة يقدمها لك كنز، وستساعدك على التحسن في الملعب".

وأبرز مودريتش أنه يشعر بالامتياز لعمله يوميا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيرا "كزميل هو لا يصدق، بالنسبة لي هو أفضل لاعب في الأرض. التواجد معه في نفس الفريق مبهر. يمكنك أن تتعلم الكثير من نهمه والقوة التي يعمل بها يوميا ومجهوده، إنه مبهر".

ومع اقتراب موعد كأس الأمم الأوروبية التي تقام في فرنسا في 30 من يونيو المقبل ولمدة شهر، قال "إنه إطراء بالنسبة لنا أن يقال عنا إننا أفضل جيل (مر على المنتخب الكرواتي) بالنظر إلى مستوى المنتخبات الكرواتية السابقة الجيد. ولكن الوقت سيقرر ما إذا كنا نستحق هذا الثناء".

وأضاف "في منافسات مثل كأس الأمم الأوروبية، هناك الكثير من العوامل التي قد تكون حاسمة. كذلك تحتاج لقدر من الحظ، نأمل أن نكون محظوظين. لدينا كل مقومات النجاح دون شك، ولكن سنرى إلى أي دور سنتمكن من الوصول".