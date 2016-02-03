نجم أرسنال السابق: صفقة النني لا تكفي الفريق للفوز بالدوري

قال بول ميرسون نجم أرسنال السابق إن صفقة محمد النني التي أبرمها النادي في سوق الانتقالات الشتوية المنصرمة لا تكفي للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان محمد النني قد انتقل إلى أرسنال قادما من بازل السويسري يوم 13 يناير الماضي بمبلغ يتراوح بين 5 و 7.4 مليون جنيه إسترليني.

وتحدث لاعب المدفعجية عن الصفقة لشبكة سكاي سبورتس قائلا :"محمد النني لا يكفي أرسنال أبدا لفعل أي شيء، الفريق لم يكن بحاجة لمتوسط ميدان فقط، بل أيضا لمهاجم".

وأضاف اللاعب السابق لأرسنال والفائز معه بـ6 ألقاب خلال 12 عاما "إذا أصيب أوليفيه جيرو فهل سيتمكن ثيو والكوت من المشاركة والتسجيل فيما تبقى من مباريات الدوري؟"

الجدير بالذكر أن أرسنال يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة بعد التعادل مساء أمس مع ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز ويبتعد عن المتصدر ليستر سيتي بفارق 5 نقاط.