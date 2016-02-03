تشك: انتظروا حتى نهاية الموسم.. أرسنال لم يخسر الدوري بعد

يرى بيتر تشيك حارس مرمى أرسنال أن فريقه لازال متواجدا بقوة في السباق على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي وأوضح أنه يجب أن ينتظر الجميع حتى نهاية الموسم.

وكان أرسنال قد تعادل سلبيا مع ساوثامبتون ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز ليحتل المركز الرابع برصيد 45 نقطة بفارق 5 نقاط عن ليستر سيتي متصدر الترتيب.

وصرح الدولي التشيكي عقب المباراة للصحفيين "عليكم الانتظار حتى النهاية، نحن بحاجة لـ86 أو 87 نقطة للفوز باللقب، ولا تهم الطريقة التي سنصل بها لهذه النقاط".

وتابع حارس تشيلسي السابق "لن يهم الأمر حينما نحصل على اللقب بنهاية الموسم، في كل مرة تخسر النقاط فيها عليك أن تستمر في الإيمان بقدرتك على مواصلة المنافسة".

واستطرد الحارس الفائز بـ15 لقبا مع البلوز "علينا أن نستعد ليوم الأحد والفوز بالنقاط الثلاثة والعودة لمسار الانتصارات".

ويحل أرسنال ضيفا على بورنموث ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل.