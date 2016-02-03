صفقة جاكسون مارتينيز تحطم الرقم القياسي في كرة القدم الصينية

(إفي): سجلت كرة القدم الصينية رقما قياسيا جديدا بتعاقد نادي جوانجزو إيفرجراند مع المهاجم الكولومبي جاكسون مارتينيز من أتليتكو مدريد الإسباني، مقابل 42 مليون يورو.

ووقع مارتينيز على عقد يمتد لأربعة أعوام مع إيفرجراند، حامل لقب الدوري الصيني، والذي يتولى تدريبه البرازيلي المخضرم لويز فيليبي سكولاري.

وتتفوق هذه الصفقة على أرقام قياسية أخرى سجلت في كرة القدم الصينية خلال يناير الماضي، مثل تعاقد جيانجسو سونينج مع البرازيلي راميريس لاعب وسط تشيلسي مقابل 28 مليون يورو، أو ضم شنغهاي سيبج لمواطنه إلكيسون من إيفرجراند مقابل 18.5 مليونا.

وكان مارتينيز (29 عاما) قد انضم إلى أتليتكو مدريد الصيف الماضي قادما من بورتو البرتغالي، لكنه قدم نصف موسم أقل من المنتظر مع الفريق الاسباني الذي خاض معه 22 مباراة رسمية منها 13 أساسيا مسجلا ثلاثة أهداف فقط.

ونقل موقع النادي الصيني صورا للاعب وهو يرتدي قميص فريقه الجديد اليوم الأربعاء، بعد أن أكدت وسائل إعلام إسبانية أمس قرب حسم الصفقة.

وفي تصريحات رسمية لوكالة أنباء (شينخوا)، قالت مصادر من إيفرجراند إن النادي "في وضع جيد ماليا" بعد رحيل إلكيسون، وأن التعاقد مع مارتينيز لن يضع النادي "تحت ضغط مالي إضافي".

كما ذكر النادي أن الصفقة ستساعد على الترويج له عالميا، ولجذب لاعبين عالميين آخرين إلى صفوفه.