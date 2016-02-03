وكيله: بيللجريني ' مهووس ' بالدوري الإنجليزي.. لن يتركه

أكد وكيل أعمال مانويل بيللجريني مدرب مانشستر سيتي أن الأخير لا يرغب في الرحيل عن الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير له مع الفريق.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن أن جوسيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ الحالي هو من سيتولى تدريب الفريق بدء من الموسم المقبل.

وصرح خيسوس مارتينيز وكيل أعمال مدرب ريال مدريد السابق لإذاعة (بيو بيو) التشيلية "سنراجع العروض المقدمة لبيللجريني والتي لا يجب أن تكون من أندية مثل مانشستر يونايتد أو تشيلسي".

وأضاف "سيرى العروض التي ستقدم ويحلل البدائل المطروحة قبل اتخاذ القرار المناسب، لم يصله أية عروض بعد".

وتابع وكيل أعمال المدرب الفائز مع مانشستر سيتي بالدوري موسم 2013-2014 "الدوري الإنجليزي هو الأكثر إثارة لدى مانويل، لقد كانت 3 سنوات ممتازة له، إنه مهووس به".

الجدير بالذكر أن تقارير في إسبانيا كانت قد ربطت بلليجريني بفالنسيا بدء من الموسم المقبل خلفا للمدرب جاري نيفيل.