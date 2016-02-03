بالصور..انهيار كوبرى الجامعة الجديد بسوهاج بعد تشغيله بـ7 أشهر

شهد محافظة سوهاج منذ قليل حدوث انهيار جزئى بكوبرى الجامعة الجديد دون حدوث خسائر بالأرواح، وذلك عقب تشغيله فقط منذ 7 أشهر أمام السيارات وطلاب الجامعة، حيث بلغت مساحة الهبوط حوالى 70 مترا تقريبا.

وعلى جانب آخر انتقل إلى مكان الانهيار الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج وأصدر مدير الإمن والمحافظ تعليمات بإغلاق الكوبرى أمام حركة السيارات فى الاتجاهين حفاظا على أوراح.

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