الأمانة العامة لمجلس النواب تخصص خط ثانى لخدمة "واتس آب" للمواطنين

خصصت الأمانة العامة لمجلس النواب خط ثانى بالإضافة إلى الخط الأول المعلن عنه لخدمة "واتس أب" المواطنين بحيث يتم استقبال رسائل المواطنين والمهتمين بالشأن البرلمانى الخاصة بالتشريع (اقتراح مشروع قانون جديد - اقتراح تعديل على قانون قائم ) عبر الخط 01027727701.

ويتم تلقى رسائل المواطنين والمهتمين بالشأن البرلمانى الخاصة بالشكاوى الأخرى على الخط 01208842222 حتى يمكن تحليلها وتصنيفها بالسرعة والدقة المطلوبة.

جاء ذلك بسبب للتفاعل الكبير والإقبال الكثيف من المواطنين على استخدام خدمة واتس أب التى أطلقها مجلس النواب للتواصل مع المواطنين، وأوضحت الامانة العامة للنواب فى بيان لها أن الأمانة حريصة على قراءة وتحليل وتصنيف كافة الرسائل الواردة إليها من المواطنين بوضعها فى ملفات جاهزة للعرض على البرلمان فى مجالى التشريع والرقابة.