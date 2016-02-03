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بالصور.. زيارة تاريخية لأمير الدنمارك إلى قلعة قايتباى بالإسكندرية

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بالصور.. زيارة تاريخية لأمير الدنمارك إلى قلعة قايتباى بالإسكندرية بالصور.. زيارة تاريخية لأمير الدنمارك إلى قلعة قايتباى بالإسكندرية
قام اليوم الأمير هنريك أمير الدنمارك زوج الملكة مارجريت ملكة الدنمارك، بزيارة تاريخية إلى قلعه قايتباى بالإسكندرية.

وكان فى استقبال سموه أسامة الصياد مدير عام القلعة نهاد محمد مسئول الشئون الأثرية ومحمد محمد عز ونهى عبد العزيز ورضوى عبد الخالق مفتشو آثار القلعو وبحضور العقيد فتح الله البرقوقى مفتش مباحث غرب الدلتا والرائد أحمد عبد اللطيف قائد حرس القلعة.

وأشاد سيادته بحفاوة الاستقبال والمظهر الحضارى للقلعة واستمتع سيادته بالجو المشمس الجميل وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة لأرض الحضارة والأمان كما زار سيادته المسرح الرومانى.

اليوم-الأمير-هنريك-أمير-الدنمارك،زوج-الملكة-مارجريت-ملكة-الدنمارك،-،زيارة-تاريخية-إلى-قلعه-قايتباى-بالإسكندرية-(1)

اليوم-الأمير-هنريك-أمير-الدنمارك،زوج-الملكة-مارجريت-ملكة-الدنمارك،-،زيارة-تاريخية-إلى-قلعه-قايتباى-بالإسكندرية-(2)

اليوم-الأمير-هنريك-أمير-الدنمارك،زوج-الملكة-مارجريت-ملكة-الدنمارك،-،زيارة-تاريخية-إلى-قلعه-قايتباى-بالإسكندرية-(3)

اليوم-الأمير-هنريك-أمير-الدنمارك،زوج-الملكة-مارجريت-ملكة-الدنمارك،-،زيارة-تاريخية-إلى-قلعه-قايتباى-بالإسكندرية-(4)

اليوم-الأمير-هنريك-أمير-الدنمارك،زوج-الملكة-مارجريت-ملكة-الدنمارك،-،زيارة-تاريخية-إلى-قلعه-قايتباى-بالإسكندرية-(5)

اليوم-الأمير-هنريك-أمير-الدنمارك،زوج-الملكة-مارجريت-ملكة-الدنمارك،-،زيارة-تاريخية-إلى-قلعه-قايتباى-بالإسكندرية-(6)

اليوم-الأمير-هنريك-أمير-الدنمارك،زوج-الملكة-مارجريت-ملكة-الدنمارك،-،زيارة-تاريخية-إلى-قلعه-قايتباى-بالإسكندرية-(7)

اليوم-الأمير-هنريك-أمير-الدنمارك،زوج-الملكة-مارجريت-ملكة-الدنمارك،-،زيارة-تاريخية-إلى-قلعه-قايتباى-بالإسكندرية-(8)

اليوم-الأمير-هنريك-أمير-الدنمارك،زوج-الملكة-مارجريت-ملكة-الدنمارك،-،زيارة-تاريخية-إلى-قلعه-قايتباى-بالإسكندرية-(9)

اليوم-الأمير-هنريك-أمير-الدنمارك،زوج-الملكة-مارجريت-ملكة-الدنمارك،-،زيارة-تاريخية-إلى-قلعه-قايتباى-بالإسكندرية-(10)

اليوم-الأمير-هنريك-أمير-الدنمارك،زوج-الملكة-مارجريت-ملكة-الدنمارك،-،زيارة-تاريخية-إلى-قلعه-قايتباى-بالإسكندرية-(11)


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