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التفاصيل الكاملة لـ6 ساعات من الاشتباكات بين الشرطة وخلية المعادي: مقتل عنصريها وضبط آربي جي وقنابل وحزام ناسف

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التفاصيل الكاملة لـ6 ساعات من الاشتباكات بين الشرطة وخلية المعادي: مقتل عنصريها وضبط آربي جي وقنابل وحزام ناسف التفاصيل الكاملة لـ6 ساعات من الاشتباكات بين الشرطة وخلية المعادي: مقتل عنصريها وضبط آربي جي وقنابل وحزام ناسف

استمرت الاشتباكات بين أفراد الشرطة وخلية إرهابية بحدائق المعادي، لمدة تقارب الـ6 ساعات تبادل خلالها الطرفان إطلاق النار.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة ضابطين فيما لقي مسلحان مصرعهما، خلال حملة مداهمة لبؤر إرهابية في شارع عبد الحميد مكي بحدائق المعادي.

فيديو| اشتباكات بين الشرطة وخلية إرهابية وأنباء عن وقوع إصابات بحدائق المعادي

ونجحت قوات الأمن في اقتحام وكر الإرهابيين، حيث أكد مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية نجحت في حصر المضبوطات التي تم العثور عليها داخل شقة العناصر الإرهابية بمنطقة المعادي.

إصابة ضابطين ومصرع إرهابيين في اشتباكات بين الشرطة وخلية إرهابية بحدائق المعادي

وضبطت قوات الامن عددًا من الأسلحة النارية والذخيرة ، والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة والأسلحة التي كانت الخلية تستعد للقيام بعمليات إرهابية خلال الفترة المقبلة، منها: مدفع أربى جي، و 3 قذائف، بالإضافة إلى ضبط حزام ناسف و5 قنابل، وبندقية آلى، وطبنجة، وكمية كبيرة من الذخيرة .

الداخلية: ضبط مدفع أربى جى و3 قذائف و5 قنابل بحوزة «خلية المعادى الإرهابية»

إلا أن مصدر أمني كشف مفاجأة في الحملة التي قامت بها الشرطة، وهي أن الخلية الإرهابية كانت مكونة من عنصرين فقط، وهما الذان تم تصفيتهما بعد  ساعات من تبادل إطلاق النار بينهما وبين قوات الأمن المشتركة في الحملة.

 

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