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تأجيل محاكمة 51 متهمًا في قضية «اقتحام سجن بورسعيد» لـ 8 فبراير

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تأجيل محاكمة 51 متهمًا في قضية «اقتحام سجن بورسعيد» لـ 8 فبراير تأجيل محاكمة 51 متهمًا في قضية «اقتحام سجن بورسعيد» لـ 8 فبراير

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، ننظر محاكمة 51 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ”إقتحام سجن بورسعيد العمومي” لجلسة الثامن من فبراير ، لإستكمال المرافعة و لسماع الشهود .

وقررت المحكمة إستدعاء كل من “جودة معروف وعلي أحمد السعدني وصلاح إبراهيم، لسماع أقوالهم في الجلسة المشار اليها، مع التنبيه عليهم بعدم التخلف عن الحضور، مع طلب تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد عن تلك الأسماء وطبيعة عمل كل منهم وعلاقتهم بأحداث القضية، واذا ما كانت السيارات الخاصة والمُدرج أرقامها بمحضر الجلسة قد شاركت في توريد بطلجية وتوزيع أسلحة بمحيط سجن بورسعيد وجميعة الشبان المسلمين بالمدينة .

وطلبت المحكمة كذلك، إستدعاء المٌكنى بـ”الشيخ عبد المنعم” لسماع أقواله بجلسة التاسع من فبراير ، مع التنبيه عليه بعدم التخلف عن الحضور ، وقررت المحكمة عرض المتهم “السيد فهمي تعيلب” على مستشفى الدمرداش الجامعي لعمل رسم عضلات و توصيل أعصاب بمعرفة أحد الأطباء المتخصيين ومن ثم عرضه على طبيب شرعي و إعداد تقرير بحالته .

وقررت في السياق ذاته، من قطاع المعلومات بوزارة الداخلية عن اسم وعنوان البريد الإلكتروني الوارد للوزارة، والذي على أساسه استند الكتاب السري المنسوب لمساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن و المؤرخ بتاريخ 27 يناير 2016 ، وبيان مصدر تلك المعلومات .

وخصصت المحكمة جلسات الثامن والتاسع و العاشر من فبراير الجاري لإستكمال مرافعات الدفاع عن المتهمين .

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.

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