إقامة 5 مناطق استثمارية بالوادي الجديد

أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمود عشماوي، عن موافقة الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، على إقامة 5 مناطق استثمارية ميسرة الاجراءات للمستثمرين بكل مركز من المراكز الادارية الخمسة «الخارجة، بلاط، باريس، الداخلة، الفرافرة».

أضاف محافظ الوادي الجديد،أنه جار تدشين هذه المناطق الاستثمارية، بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والاستثمار، لتكون على مساحة محددة بكل مركز علي أن يكون رئيس هذه المنطقة، هو محافظ الأقليم نفسه بحيث يستطيع المحافظ أن يصدر قرارات التخصيص، وانهاء الإجراءات لأي مستثمر في تخصيص المشروع المتقدم به لمكتب وزارة الاستثمار بالمحافظة، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية علي أرض الوادي الجديد، بهدف تيسير إنهاء الإجراءات المستثمرين من خلال جهة واحدة، وهى ديوان عام المحافظة .

أكد اللواء عشماوي، أنه تم افتتاح خلال شهر يناير الماضي، فرع مؤقت لهيئة الاستثمار بديوان عام المحافظة، بهدف أن يتعامل المستثمر من خلال شباك واحد لتوفير الوقت والجهد وتشجيع الاستثمارات.