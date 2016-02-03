محافظ الوادي الجديد : انفراجة قريبة في تراخيص العيون السطحية بالمحافظة

قال اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، اليوم، إن هناك انفراجة قريبة في تراخيص العيون السطحية والتي عانى منها مزارعي المحافظة، خلال الفترة الماضية، بسبب عدم ترخيصها من وزارة الري.

أضاف عشماوي، أن المحافظة بصدد التنسيق مع وزارة الري على هامش زيارة مرتقبة خلال الأيام المُقبلة لوزير الري للمحافظة؛ لبحث سبل تراخيص عدد من العيون والحفر السطحية لمزارعي المحافظة بمراكزها الخمسة أصحاب هذه العيون.

وأشارالمحافظ، إلى أن المحافظة بصدد افتتاح مشروع توسعة بركة موط بمركز الداخلة خلال زيارة وزير الري، بعد الانتهاء من توسعتها على مساحة 71 فدانا بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه.