وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية تصل القاهرة على رأس وفد من 30 شركة

وصلت مطار القاهرة الدولي “فيدريكا جويدي”، وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية والوفد المرافق لها، منذ قليل، على طائرة خاصة قادمة من روما في زيارة لمصر تستغرق يومين.

كان في استقبالها سفير إيطاليا لدى مصر “ماوريسيو مساري”، وعدد من أعضاء السفارة.

ومن المقرر أن تجري الوزيرة الإيطالية، خلال زيارتها، مباحثات مع الجانب المصري للتحضير للقمة الإيطالية المرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي “ماتيو رينزي”، والتي تؤكد حرص القيادات السياسية بكلا البلدين على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية ولاسيما الإقتصادية ودفع العلاقات التجارية والاستثمارية وتحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين البلدين .

وترأس “جودي” وفدًا رفيع المستوى يضم 30 شركة من كبريات الشركات الإيطالية العاملة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة في قطاعات الأثاث والطاقة والنقل والكهرباء والإنشاءات والصناعات المغذية للسيارات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك في إطار المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس إلى جانب التعاون في مجال التدريب الفني والمهني من خلال إنشاء المزيد من المعاهد الفنية المتخصصة على غرار معهد «الدون بوسكو»، وذلك لاستعراض فرص الاستثمار بمصر خلال المرحلة المقبلة .