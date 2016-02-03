أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية تصل القاهرة على رأس وفد من 30 شركة

Google+ Print
وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية تصل القاهرة على رأس وفد من 30 شركة وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية تصل القاهرة على رأس وفد من 30 شركة

وصلت مطار القاهرة الدولي “فيدريكا جويدي”، وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية والوفد المرافق لها، منذ قليل، على طائرة خاصة قادمة من روما في زيارة لمصر تستغرق يومين.

كان في استقبالها سفير إيطاليا لدى “ماوريسيو مساري”، وعدد من أعضاء السفارة.

ومن المقرر أن تجري الوزيرة الإيطالية، خلال زيارتها، مباحثات مع الجانب المصري للتحضير للقمة الإيطالية المرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح ورئيس الوزراء الإيطالي “ماتيو رينزي”، والتي تؤكد حرص القيادات السياسية بكلا البلدين على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية ولاسيما الإقتصادية ودفع العلاقات التجارية والاستثمارية وتحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين البلدين .

وترأس “جودي” وفدًا رفيع المستوى يضم 30 شركة من كبريات الشركات الإيطالية العاملة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة في قطاعات الأثاث والطاقة والنقل والكهرباء والإنشاءات والصناعات المغذية للسيارات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك في إطار المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس إلى جانب التعاون في مجال التدريب الفني والمهني من خلال إنشاء المزيد من المعاهد الفنية المتخصصة على غرار معهد «الدون بوسكو»، وذلك لاستعراض فرص الاستثمار بمصر خلال المرحلة المقبلة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر