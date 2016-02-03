صور| أمير الدنمارك من قلعة قايتباي: سعيد بزيارتي لأرض الحضارة والأمان

زار الأمير هنريك، زوج الملكة مارجريت، ملكة الدنمارك، اليوم الأربعاء، قلعة قيتباي والمسرح الروماني بالإسكندرية، وكان في استقباله كل من أسامة الصياد، مدير عام القلعة، ونهاد محمد، مسئول الشئون الأثرية.

وقال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، إن “هنريك”، أشاد بحفاوة الاستقبال والمظهر الحضاري للقلعة، واستمتع بالجو المشمس.

وأعرب الأمير هنريك عن سعادته بهذه الزيارة لأرض الحضارة والأمان.

يذكر أن الأمير هنريك، وصل إلى الإسكندرية، أمس الثلاثاء، لزيارة عدد من المزارات الأثرية والسياحية بها في إطار زيارة لمصر بدأها من يوم الأربعاء الماضي.