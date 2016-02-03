تحرير 28 قضية تموينية بساحل سليم في أسيوط

قال سامح عبدالعليم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بأسيوط: إن إدارتي التموين والشئون الاجتماعية تعملان على تقديم أفضل الخدمات وإزالة كافة المعوقات أمام المواطنين بكافة قرى المركز خاصة الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بناءً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط.

وأضاف عبدالعليم أن إدارة الشئون الاجتماعية ربطت 15 حالة معاش ضماني و5 حالات إغاثة ومساعدة وفاة؛ فضلًا عن تحويل 12 حالة للكشف الطبي بأسيوط تمهيدًا لحصولهم على معاش ضماني.

وأوضح رئيس مركز ساحل سليم، أن إدارة التموين حررت 28 قضية تموينية متنوعة ما بين إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات ونقص وزن وعدم انتظام سجل الدقيق وسلع غذائية منتهية الصلاحية وبيع بأزيد من السعر، واستخدام أسطوانات صغيرة في غير الغرض المخصص.

وأكد عبدالعليم أن الحملات والمتابعة مستمرة على الأسواق والمخابز ومحطات تمويل السيارات ومستودعات البوتاجاز لضبط السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي وضبط كل من تسول لهم أنفسهم المساس بأسعار السلع.

وأشار إلى توزيع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية مقدمة من القوات المسلحة بالتنسيق مع الشئون الاجتماعية بقرى المطمر والشامية وبويط.