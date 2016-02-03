المتحدث العسكرى: مقتل إرهابى فى وسط سيناء وضبط بندقية قناصة

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، إنه فى إطار استمرار جهود القوات المسلحة فى أعمال التمشيط والمداهمة لمناطق تجمع البؤر والعناصر الإرهابية، تمكنت قوات الجيش الثالث الميدانى من القضاء على أحد العناصر الإرهابية وبحوزته جهاز لاسلكى وذلك بمنطقة وادى المطامير بوسط سيناء.

وأوضح المتحدث العسكرى أن القوات نجحت فى ضبط بندقية آلية وبندقية قناصة طراز ( هريستل ) ومسدس 9 مم وعدد (3) خزنة آلية و (3) خزنة قناصة و (2) خزنة مسدس و (27) طلقة عيار 39 مم و(30) طلقة عيار 9 مم و (36) طلقة عيار 51 مم ونظارة ميدان و (4) تليفون محمول وذلك بمنطقة وادى جعدة بمحور غرندل، بالإضافة إلى ضبط مخزن للمواد الغذائية خاص بالعناصر الإرهابية جنوب غرب جبل الأحجية.

وقد تم إحالة الواقعة وتسليم المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



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