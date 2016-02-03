أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المتحدث العسكرى: مقتل إرهابى فى وسط سيناء وضبط بندقية قناصة

Google+ Print
المتحدث العسكرى: مقتل إرهابى فى وسط سيناء وضبط بندقية قناصة المتحدث العسكرى: مقتل إرهابى فى وسط سيناء وضبط بندقية قناصة
قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، إنه فى إطار استمرار جهود القوات المسلحة فى أعمال التمشيط والمداهمة لمناطق تجمع البؤر والعناصر الإرهابية، تمكنت قوات الجيش الثالث الميدانى من القضاء على أحد العناصر الإرهابية وبحوزته جهاز لاسلكى وذلك بمنطقة وادى المطامير بوسط سيناء.

وأوضح المتحدث العسكرى أن القوات نجحت فى ضبط بندقية آلية وبندقية قناصة طراز ( هريستل ) ومسدس 9 مم وعدد (3) خزنة آلية و (3) خزنة قناصة و (2) خزنة مسدس و (27) طلقة عيار 39 مم و(30) طلقة عيار 9 مم و (36) طلقة عيار 51 مم ونظارة ميدان و (4) تليفون محمول وذلك بمنطقة وادى جعدة بمحور غرندل، بالإضافة إلى ضبط مخزن للمواد الغذائية خاص بالعناصر الإرهابية جنوب غرب جبل الأحجية.

وقد تم إحالة الواقعة وتسليم المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

المتحدث العسكرى، القوات المسلحة، سيناء، مكافحة الارهاب (1)

المتحدث العسكرى، القوات المسلحة، سيناء، مكافحة الارهاب (2)

المتحدث العسكرى، القوات المسلحة، سيناء، مكافحة الارهاب (3)

المتحدث العسكرى، القوات المسلحة، سيناء، مكافحة الارهاب (4)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365