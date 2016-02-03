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انهيار عقارين بحى غرب بأسيوط بسبب هدم منزل مجاور

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انهيار عقارين بحى غرب بأسيوط بسبب هدم منزل مجاور انهيار عقارين بحى غرب بأسيوط بسبب هدم منزل مجاور
انهار قبل قليل عقارين بمنطقة حى غرب أسيوط دون حدوث إصابات أو وفيات بعد استشعار قاطنيهما بوجود تصدع فجأة فى حوائط العقارين، ففروا هاربين.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، إخطارا اليوم، الأربعاء، من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار عقارين بمنطقة حى غرب البلد التابع لمركز أسيوط وعلى الفور تم إرسال قوات الحماية المدنية والإسعاف وجارى معاينة آثار الانهيار.

وقالت هويدا محمود، رئيس حى غرب، فى تصريح لها إن المنزلين انهارا بسبب قيام أحد الأشخاص بهدم منزل مجاور لهما على الرغم من أنه لم يستخرج قرار هدم أو تصريح بالبناء وأثناء قيامه بعملية الهدم حدث تصدع للمنزلين، وبعد استشعار الأهالى فروا خارج المنزلى، ولم تحدث إصابات، وتم تحرير محضر بالوقعة وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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