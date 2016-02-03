النائب العام يكلف بفتح التحقيق فى خلية المعادى

كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، النيابة المختصة بالانتقال إلى موقع المواجهات الأمنية التى دارت بمنطقة المعادى بين العناصر الإرهابية ورجال الشرطة، والتى انتهت بمقتل عدد من العناصر الإرهابية عقب تبادل لإطلاق النيران، وأسفرت عن إصابة 2 من رجال الشرطة لإجراء المعاينة التصويرية وبدء التحقيق فى الواقعة.

ومن جانبها ستقوم النيابة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وستستمع لشهود الواقعة والضباط المصابين وستكلف المعمل الجنائى بفحص الأسلحة والقنابل التى عثر عليها بالمكان وفحص فوارغ الطلقات التى أطلقت وباقى الأحراز.

وكان مصدر أمنى قد أفاد أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجحت فجر اليوم فى قتل أخطر العناصر الإرهابية من منفذى عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية عقب مواجهات أمنية قوية مع قوات الشرطة بمنطقة المعادى.

وأكد المصدر أن معلومات قد توافرت لقطاع الأمن الوطنى عن اختباء أخطر العناصر الإرهابية فى منطقة المعادى، وعلى الفور تم إعداد مأمورية أمنية ضخمة من رجال الأمن الوطنى ورجال الأمن المركزى ورجال العمليات الخاصة، وتم محاصرة مكان تواجد تلك العناصر إلا أنه فور اقتراب القوات بادر المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، وهو ما دفع القوات لمبادلتهم إطلاق النيران.

وأسفرت المواجهات الأمنية التى استمرت لساعات بين العناصر الإرهابية والقوات عن مقتل العناصر الإرهابية، وباقتحام المكان تم ضبط كميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة والأسلحة التى كانوا يستعدون لتجهيزها للقيام بعمليات إرهابية خلال الفترة المقبلة، وجار حصر المضبوطات.

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