تعليم الغربية: فتح باب تلقى التظلمات على نتيجة الشهادة الابتدائية السبت المقبل

حددت مديرية التربية والتعليم بالغربية، يوم السبت المقبل، لبدء قبول التظلمات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الابتدائية.

وأكدت فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تخصيص قبول التظلمات لجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، بمقر مدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسى، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، ومكانها خلف المدينة الجامعية بمنطقة سيجر فى مدينة طنطا.

يذكر أن اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، قد اعتمد أمس الثلاثاء، نتيجة الشهادة الابتدائية للفصل الدراسى الأول بنسبة نجاح 96.7%، حيث كان عدد المتقدمين من الطلاب لأداء الامتحان 81401 طالب وطالبة، وعدد المتغيبين 2472 طالبا وطالبة، وعدد الذين قاموا بأداء الامتحان 78929 طالبا وطالبة.