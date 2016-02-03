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تسليم 128 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية فى مركز القوصية بأسيوط

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تسليم 128 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية فى مركز القوصية بأسيوط تسليم 128 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية فى مركز القوصية بأسيوط
أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، عن تسليم 128 وحدة سكنية بقريتى مير وفزارة بمركز القوصية، للأسر الاولى بالرعاية، وذلك خلال قرعة علنية أجريت بمقر مجلس ومدينة القوصية.

وأكد المحافظ، سعى المحافظة لتوفير مساكن للأسر الأولى بالرعاية، فى ضوء خطط الدولة لتوفير وحدات سكنية للشباب ومحدودى الدخل، والقضاء على ارتفاع العقارات بتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة.

وأشار اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة، إلى أن الأسماء التى أجريت عليها القرعة انطبقت عليها الشروط وفقاً لقرارات اللجان التى تم تشكيلها لتحديد المستحقين، لافتاً إلى أن الاختيار يخضع لكافة معايير الشفافية والعدالة بين كافة المتقدمين دون استثناء لأحد.

وأوضح بدرى محمد بدرى رئيس مركز ومدينة القوصية، أنه تم تشكيل لجنة لفحص طلبات المتقدمين والمعاينة على الطبيعة، حيث بلغ عدد المتقدمين بمدينة القوصية 877 وانطبقت الشروط على 128 منهم، بينهم حالة من مصابى الثورة بالمركز، حيث تم توزيع 127 وحدة للأسر الأولى بالرعاية بمساكن قرية مير، وتم تسكين حالة مصاب الثورة بقرية فزارة.

وأضاف رئيس المركز، أن عدد الوحدات السكنية المتبقية حوالى 82 وحدة سكنية بقرية مير من إجمالى 209 وحدات، سيتم فتح باب التقدم لها فى يوم 7 فبراير الجارى.

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مصر 365

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