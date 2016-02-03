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شركة مياه الشرب بالمنيا: جميع محطات المياه تعمل بكامل طاقتها

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شركة مياه الشرب بالمنيا: جميع محطات المياه تعمل بكامل طاقتها شركة مياه الشرب بالمنيا: جميع محطات المياه تعمل بكامل طاقتها
قال إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن كل محطات المياه بمحافظة المنيا تعمل بكامل طاقتها ولم يتم إغلاق أيا منها، مضيفا أنه تم إغلاق 4 محطات صغيرة فى ملوى ومغاغة ومطاى منذ أكثر من 10 أيام، بسبب السدة الشتوية، التى سببت انخفاض منسوب المياه وعادت المحطات للعمل من جديد.

وأوضح خالد أن الشركة تقوم بعمل صيانة فى جميع المحطات والانتهاء منها فى شهر أبريل المقبل، وأوضح أن الصيانة التى تتم للمحطات صيانة جزئية، حتى لا يتم قطع المياه عن المواطنين لفترات طويلة، بالإضافة إلى أن استخدام المواطنين للمياه فى فصل الشتاء ضعيف عن الصيف لذا يتم استغلال الشتاء فى أعمال الصيانة.

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