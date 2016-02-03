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فيديو - إيقاف 12 لاعبا أرجنتينيا بعد شجار عنيف في الملعب

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فيديو - إيقاف 12 لاعبا أرجنتينيا بعد شجار عنيف في الملعب فيديو - إيقاف 12 لاعبا أرجنتينيا بعد شجار عنيف في الملعب

(إفي): أصدرت وكالة اتقاء العنف في الرياضة بإقليم بوينوس آيرس قرارا بإيقاف 15 متورطا، بينهم 12 لاعب كرة قدم، في شجار وقع يوم الأحد الماضي خلال مباراة ودية بين فريقي مدينة لا بلاتا، خيمناسيا واستوديانتس.

وقالت وكالة أنباء (تيلام) المحلية الليلة الماضية إن الوكالة "أقرت حظرا لجولتين عن حضور الأحداث الكروية التي ينظمها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، على 15 من المتورطين في أحداث العنف التي وقعت في مباراة استوديانتس مع خيمناسيا".

كما قررت الوكالة خوض خيمناسيا مباراتيه المقبلتين على أرضه ضمن الدوري الأرجنتيني دون جمهور، بعد أن رفع مشجعوه أعلاما لاستوديانتس.

وشملت العقوبة من بين لاعبي استوديانتس، ماريانو أندوخار وألفارو بيريرا، المنتقل للتو إلى صفوف خيتافي الإسباني.

في المقابل، عوقب من خيمناسيا روبرتو بروم وألفارو فرنانديز وفابيان ريناودو وأنطونيو ميدينا وفديريكو راسيتش وماكسمليانو كورونيل وخابيير ميندوزا وماتياس جارسيا وماكسمليانو ميزا ونيكولاس ماتسولا.

كما عوقب المعد البدني لاستوديانتس والمدرب المساعد لخيمناسيا وموظف أمني تابع لاستوديانتس.

شاهد المشادة العنيفة

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فيديو اليوم السابع

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