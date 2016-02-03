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صور| المتحدث العسكري: تصفية إرهابي وضبط بندقيتين آلي وقناصة في مداهمة أمنية بسيناء

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صور| المتحدث العسكري: تصفية إرهابي وضبط بندقيتين آلي وقناصة في مداهمة أمنية بسيناء صور| المتحدث العسكري: تصفية إرهابي وضبط بندقيتين آلي وقناصة في مداهمة أمنية بسيناء

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن قوات الجيش الثالث الميداني تمكنت من القضاء على أحد العناصر الإرهابية وبحوزته جهاز لاسلكى وذلك بمنطقة وادى المطامير بوسط سيناء.

وأضاف بيان المتحدث العسكري على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” ، أنه فى إطار إستمرار جهود القوات المسلحة فى أعمال التمشيط والمداهمة لمناطق تجمع البؤر والعناصر الإرهابية، كما تم ضبط بندقية آلية وبندقية قناصة طراز ( هريستل ) ومسدس 9 مم وعدد (3) خزنة آلية وعدد (3) خزنة قناصة وعدد (2) خزنة مسدس وعدد (27) طلقة عيار 39 مم وعدد (30) طلقة عيار 9 مم وعدد (36) طلقة عيار 51 مم ونظارة ميدان وعدد (4) تليفون محمول وذلك بمنطقة وادى جعدة بمحور غرندل.

وأضاف البيان، أنه تم  ضبط مخزن للمواد الغذائية خاص بالعناصر الإرهابية جنوب غرب جبل الأحجية، وأنه  تم إحالة الواقعة وتسليم المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

 

 

 

 

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