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محافظ المنوفية يطلق اسم شهيد تفجير العريش على مدرسته ببركة السبع‎

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53959b2f-5969-4558-9092-0761d7c7b876قرر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، إطلاق اسم الشهيد فريد مجدي، الذي استشهد متأثرًا بإصابته فى تفجير عبوة ناسفة بمنطقة كرم القواديس جنوب الشيخ زويد بسيناء، على المدرسة الإبتدائية ببركة السبع تكريمًا لذكراه.

وشيع الآلاف من أهالي مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، مساء الأحد الماضي، جنازة الشهيد الرقيب فريد مجدى فريد، شهيد القوات المسلحة في تفجير عبوة ناسفة بمنطقة كرم القواديس جنوب الشيخ زويد بسيناء إلى مثواة الأخير.

يذكر أن الشهيد متزوج ولديه طفلة تدعى «سيلا» مازالت رضيعة، وأن آخر مرة جاء لزيارة أهله كانت بعد سبوع ابنته بـ3 أيام، وسافر بعدها.

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