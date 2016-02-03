مستشفى صحة المرأة بأسيوط تفوز بمشروع وزارة التعليم العالي

أعلن الدكتور إيهاب النشار، مدير مستشفى صحة المرأة بأسيوط الجامعى عن فوز وحدة المناظير بالمسشتفى، في المشروع المقدم لوزارة التعليم العالى، وذلك بمبلغ مليون جنيه لصالح تمويل تجهيزات غرفة لمعمل الخلايا الجذعية، وبعد أن تم الانتهاء من تجهيزات ثلاث غرف عمليات بالكامل بالوحدة

وأشارمدير مستشفى صحة المرأة بأسيوط الجامعى إلى أن قسم أمراض النساء والتوليد بجامعة أسيوط هو أول من بدأ العمل بالمناظير في جامعات الجمهورية.

ومن جانبة أوضح الدكتور الدكتور أحمد فايق أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب والمشرف على الوحدة أن أهمية الوحدة تعود لما تقدمه من دور هام ومتميز حيث تنفرد على مستوى محافظات الصعيد بعلاج المرضى الذين يعانون من حالات عقم أو تأخر في الإنجاب أو تكيسات في المبياض أو عمليات استئصال الأورام الليفية أو أورام الرحم إلى جانب قيامها بعمليات المنظار الرحمى والخاص بعلاج العيوب الخليقة للرحم وإلتصاقاته.

وأعلن الدكتور فائق “أن الوحدة تنفرد على مستوى الجمهورية بإجراء عمليات إصلاح العيوب الخلقية للجهاز التاسلى وهو ما حصل به الدكتور على السمان على براءة اختراع على مستوى دول العالم ويقوم بإجراء ذلك النوع من العمليات بالفعل وبنجاح للمريضات اللاتى يعانين من أعراض مرضية عند وصولهن لسن البلوغ وكانت بعضهن من دول أجنبية”، على حد وصفه

> وأضاف أستاذ أمراض النساء والتوليد ”أن الوحدة شهدت العام الماضى إجراء أكثر من 1500 عملية منظار إلى جانب نشرها لأكثر من 100 بحث في أكبر المجلات العالمية المتخصصة”.