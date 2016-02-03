دار "شانيل" تطلق مجموعة "سيغنتشور" للمجوهرات النفيسة

قامت دار "شانيل" Chanel باطلاق أول مجموعة للمجوهرات النفيسة مٌهداة بشكل كامل للنمط المُبطن، وقد سميت هذه المجموعة "سيغنتشور دو شانيل" Signature de Chanel.

مستوحاة من عالم الفروسية العزيز جداً على قلب مؤسسة الدار "كوكو شانيل" Coco Chanel، وبشكل خاص من السترة التي كان يرتديها فتى الاسطبل قريباً من حلبات السباق. ليصبح بعد ذلك النمط المُبطن عنصراً أساسياً في عالم "مادوموازيل شانيل" Mademoiselle Chanel الابداعي.

ومجموعة المجوهرات الفاخرة المؤلفة من 48 قطعة بأشكالها الهندسية الفريدة، مستوحاة من النمط المُبطن ومن هذا الارث الغني، وتُعبر هذه المجموعة عن صفاء الخطوط والرسومات الهندسية للخط. وتعزز البساطة والأناقة التي كانت ومازالت تتميز بها الدار. وهي جذابة وسهلة الحركة كما تتماشى مع حركة الجسم بشكل طبيعي فتلتف حول الرقبة، أو المعصم، أو الأصابع بطريقة مثالية.

المجموعة مصنوعة من الذهب الأصفر والذهب الأبيض ومُرصّعة بالأحجار الكريمة مثل الياقوت، الزبرجد، الماس، اللؤلؤ، الكريستال النقي وغيرها.

مجموعة "سيغنتشور دو شانيل" Signature de Chanel تُجسّد الروح الخلّاقة والمُبدعة التي تتمتع بها دار "شانيل" Chanel.