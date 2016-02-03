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حقيبة Dinky من مجموعة Coach النسائية لربيع صيف 2016

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الأربعاء 03-02-2016 10:00

تعيد حقيبة Dinky من Coach إحياء واحدة من أشهر حقائب العلامة على مر التاريخ، في تصميم يعود إلى العام 1973، ويتميز بالصغر وتعدد الاستخدامات، خصوصاً وأن هذه الحقيبة كانت من أوائل الحقائب في العالم التي تأتي مع خيار الحمل على الكتف أو في اليد أو التعليق على الجسم.
وتعيد العلامة طرح هذه الحقيبة في الذكرى الـ 75 لتأسيسها، مع تعديل طفيف على قصتها الشهيرة، واستخدام الجلد الناعم وأكثر من عشرة ألوان منوعة. وتحمل هذه الحقيبة الكثير من الحنين إلى الماضي، كما أنها تأتي مع نسخة من حقيبة القطع النقدية الصغيرة التي طرحتها العلامة مع النسخة الأصلية قبل أكثر من أربعين عاماً. تمثل هذه القطعة النادرة مفاجأة ساحرة لمحبي جمع الحقائب النادرة، خصوصاً مع لمسات السحر والغرابة التي تتمتع بها.

 

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سيدتي